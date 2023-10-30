Россиянам напомнили, как вести себя в случае ЧП в аэропорту Генерал-майор Липовой посоветовал не поддаваться панике при ЧП в аэропорту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае ЧП в аэропорту пассажирам в первую очередь необходимо не поддаваться панике, напомнил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. В разговоре с Пятым каналом эксперт уточнил, что такое поведение может спровоцировать еще более опасную ситуацию, которая грозит жертвами.

Когда начинается паника на маленьком месте по площади при большом количестве людей, то, как правило, ЧП сопровождается гибелью, — пояснил генерал-майор.

В стихийной давке часто гибнут пожилые, женщины и дети. Липовой посоветовал сохранять самообладание, чтобы избежать жертв и травм. Далее необходимо четко соблюдать указания службы безопасности. Они могут поступать по громкой связи или с помощью СМС на телефоны пассажиров. После этого генерал-майор рекомендует оценить ситуацию и по возможности покинуть аэропорт, отъехав на безопасное расстояние.

В случае если выходы оказались заблокированы, необходимо найти надежное укрытие внутри здания. При чрезвычайном происшествии Липовой советует искать помещение с толстыми стенами и плотными дверями, которые можно забаррикадировать. Не стоит выбирать в качестве укрытия туалеты и стойки регистрации — их легко разрушить. Важно следовать за сотрудниками аэропорта — в случае ЧП они проведут в укрытие.

Спрятаться от угрозы на взлетно-посадочной полосе можно среди погрузчиков, за стенами из контейнеров и в складских помещениях. Липовой предупредил, что не нужно пытаться перелезть через забор или забраться повыше — такое поведение привлекает к себе внимание, его последствия могут оказаться непредсказуемы.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов напомнил, что нельзя предпринимать какие-либо самостоятельные меры. Необходимо придерживаться инструкций, которые дает служба безопасности. Он подчеркнул, что отклонения от правил могут в итоге расценить как преступление, за которое грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по статье 212 (организация массовых беспорядков) в связи с попыткой захвата аэропорта в Махачкале 29 ноября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.