Россиянам напомнили, как вести себя при обнаружении бесхозного предмета Специалисты НАК посоветовали не использовать телефон вблизи бесхозного предмета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обнаружении бесхозного предмета нельзя использовать вблизи находки мобильные телефоны или средства радиосвязи, говорится в инструкции Национального антитеррористического комитета (НАК). Его специалисты в том числе рекомендуют не трогать незнакомую вещь, сообщить об этом компетентным органам или охране, а также узнать об окружающих, не принадлежит ли оставленный предмет кому-то из них, сообщают СМИ. Важно отойти подальше от находки, которая может оказаться потенциально опасной.

В свою очередь СПб ГКУ «Организатор перевозок» напоминает, что при обнаружении забытых вещей пассажир должен немедленно сообщить об этом водителю или контролеру. В правилах также говорится, что в качестве багажа и ручной клади запрещается провозить огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, легковоспламеняющиеся, ядовитые, радиоактивные, едкие и зловонные вещества, а также крупногабаритные предметы и оружие. За неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности грозит штраф.

Кроме того, в целях безопасности не стоит пускать в подъезды незнакомцев. Перед тем как открывать дверь, нужно уточнить, кто пришел, чтобы избежать проникновения в дом посторонних. По закону жильцы обязаны пускать сотрудников коммунальных служб, но только в том случае, если о визите было известно заранее.

Ранее было опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ уроженки Украины, подозреваемой в подготовке теракта в Самаре. На кадрах видно, как женщина достает из машины с номерами ДНР полиэтиленовый пакет и оставляет его на улице. По информации ФСБ, в нем находились химические компоненты.