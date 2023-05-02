Россиянам напомнили, что должно быть в «отпускной» аптечке Врач Устенко: не забудьте взять в отпуск средства от диареи, жаропонижающие и антисептики

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Отправляясь в отпускное путешествие, необходимо иметь с собой запас лекарств, которые могут выручить в различных неприятных ситуациях, рассказал «Вестям Подмосковья» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Денис Устенко. Он отметил, что в отпуске надо быть готовыми в первую очередь к пищеварительным проблемам, простудам и травмам.

Основное, к чему надо быть готовыми в отпуске — это кишечные инфекции, острые респираторные инфекции, перегрев и мелкие травмы. В первую очередь возьмите с собой препараты для лечения диареи, <...> жаропонижающие, местные антисептики, сосудосуживающие и изотонические капли в нос, муколитики против кашля, — посоветовал инфекционист.

Кроме того, по его словам, в аптечке туриста должны обязательно присутствовать йод, перекись водорода или зеленка, обезболивающие и антигистаминные средства.

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