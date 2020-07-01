Россиянам могут разрешить привлекать юристов при оформлении протокола о ДТП

https://static.news.ru/photo/23f27e96-bb96-11ea-b169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне должны получить право приглашать адвоката или профессионального юриста не только в ходе судебного разбирательства, но уже на стадии оформления протокола об административном нарушении. Особенно актуальной такая мера будет при разборе ДТП, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

По её словам, нововведение позволило бы с первых же минут получать юридическую помощь, которая будет сопровождать их в процессе всего рассмотрения дела.

2 июля сенатор намерена провести семинар-совещание по обсуждению проекта обновлённого Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, а участие в нём примут представители министерства юстиции и российских регионов, пишет «Парламентская газета».

Как пояснила Рукавишникова, к проекту нового Кодекса, который представлен на повторное общественное обсуждение, имеются замечания от регионов. И одним из таких стала разработанная Минюстом норма о том, что воспользоваться юридической помощью для участия в деле об административном правонарушении можно только после составления протокола и начала административного производства.

Однако по некоторым категориям дел участие профессионального юриста целесообразно допускать как можно раньше, подчеркнула Рукавишникова. Это необходимо, так как именно в протоколе необходимо грамотно отразить позицию и возражения каждой стороны, чтобы они были учтены судом.

Кроме того, протокол также отражает и потенциально возможные должностные нарушения составляющего его лица. Профессиональный юрист может предотвратить их, высказала уверенность сенатор.

Доработанный вариант проекта нового Кодекса об административных правонарушениях Минюст опубликовал для общественного обсуждения в конце мая. Как писал NEWS.ru, в начале июня Рукавшиникова заявляла, что новая редакция КоАП носит превентивный, а не карательный характер.