В Совфеде не согласились с «репрессивным» характером проекта КоАП

https://static.news.ru/photo/cc692ae2-a70b-11ea-b572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) носит превентивный, а не карательный характер. Об этом заявила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что новый кодекс действительно нацелен на повышение ответственности россиян, но это ещё не делает его «репрессивным». Рост санкций предусматривается только по отдельным статьям, а в большинстве случаев размеры штрафов оставлены в неизменном виде. Кроме того, цель санкций — предупредить правонарушения, а взыскания рассчитаны только на злостных нарушителей.

Сенатор добавила, что в проекте значительно увеличено число составов правонарушений, по которым предусмотрено вынесение гражданам предупреждения. Аналогичная мера есть также для индивидуальных предпринимателей и компаний, совершивших правонарушение впервые и без отягчающих обстоятельств.

Он стал более удобным и понятным, из него ушли задваивания, в нём учтена практика работы за 20 лет. В этом, пожалуй, состоит основная ценность проекта нового кодекса, — сказала Рукавишникова «Парламентской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст дополнил проект КоАП положением о презумпции невиновности лиц до вынесения решения. Это было сделано по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».