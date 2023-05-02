Россиянам могут начать доплачивать за жизнь в браке В ЛДПР объявили о работе над законопроектом о выплатах за продолжительный брак

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты Госдумы от ЛДПР работают над законопроектом, предусматривающим выплаты для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова. Последний напомнил, что в ряде регионов уже действуют различные меры поддержки подобных пар.

Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности — было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке, — сказал Нилов.

Он рассказал, что его фракция предлагает выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу после 20 лет супружеской жизни. Подобные выплаты предполагается производить каждые пять лет. Собственные меры соцподдержки для супругов смогут устанавливать и регионы, отметил Нилов.

По словам депутата, этот законопроект во фракции хотят посвятить Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».

Документ планируется направить на отзыв в правительство до конца весенней сессии Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май. Соответствующую инициативу он намерен сделать темой круглого стола, на котором будут присутствовать представители Минтруда.