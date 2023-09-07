Россиянам дали совет, как давать деньги в долг Юрист Холодионова посоветовала брать расписку с заемщика

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Если человек дает деньги в долг знакомому, то следует составить расписку о факте их получения заемщиком, особенно если сумма превышает 10 тысяч рублей, посоветовала россиянам юрист Юлия Холодионова. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что это поможет разрешить конфликтную ситуацию, если возникнут разногласия.

Долговая расписка — односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например денег или материальных ценностей. Передавая деньги в долг, важно составить расписку, чтобы ее можно было представить, например, в суде, — уточнила юрист.

По словам эксперта, если письменной расписки нет, в случае судебного разбирательства подтвердить факт передачи денег в долг не помогут даже свидетельские показания. При этом в случае наличия расписки свидетели могут подтвердить факт договоренностей, но это необязательно.

Допустимо заверить расписку у нотариуса или не заверять в случае с невысокой суммой долга. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нем, — подчеркнула юрист.

Холодионова уточнила, что расписка может в том числе предусматривать конкретный срок возврата займа. Если деньги не отдали вовремя — можно сразу же обращаться в суд. Судебный приказ допустимо направить в банк заемщика, чтобы деньги сразу же списали со счета, или передать приставам для принудительного взыскания. В расписке можно также прописать фиксированный штраф в случае невозврата средств в установленный срок.

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