Россиян призвали не верить заявлениям Минобороны Украины Военный эксперт Михайлов призвал не верить заявлениям Минобороны Украины об успехах ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Россиянам не следует доверять заявлениям и информации о ситуации в зоне специальной военной операции, которые предоставляет Минобороны Украины, считает директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. В разговоре с «360» эксперт отметил, что, в случае с Артемовском, данные о продвижении ВСУ вперед на два километра не являются подтверждением успехов украинском армии.

Фейки, вбросы были, что везде прорывы. Этого нигде не произошло. Вся линия боестолкновения находится на месте. Небольшая удача, если это можно назвать удачей, украинских войск на Артемовском направлении — ну, этого следовало ожидать, — подчеркнул Михайлов.

Он также выразил уверенность, что российские войска контролируют ситуацию и не допустят массовых прорывов в зоне СВО. При этом президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить ВСУ показать западным союзникам хотя бы какие-то успехи, чтобы не потерять многомиллиардную поддержку, считает эксперт. Михайлов подчеркнул, что ВС РФ и Генштаб «держат руку на пульсе», о чем свидетельствует нанесение контрударов по складам и по скоплениям живой силы ВСУ.

Эксперт отметил, что нужно учитывать не то, что ВСУ удалось продвинуться на два километра в Артемовске, а то, какие территории удалось отбить России за все это время. Он уточнил, что Артемовск находится практически под контролем российских войск.

Так что все разговоры о победоносной украинской армии не соответствуют действительности. Украинская армия трещит по швам. И это ожидаемые удары для того, чтобы хоть как-то показать свою живучесть, — заключил Михайлов.

Минобороны России ранее опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении активные действия не ведутся.