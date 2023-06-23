Россиян предупредили об опасности неправильного хранения молочных продуктов Врач Герасименко предупредила о развитии бактерий при неправильном хранении молочных продуктов

Фото: shutterstock

При неправильном хранении молочных и кисломолочных продуктов они могут представлять опасность для здоровья человека из-за развития различных видов микробов, в том числе патогенных бактерий, предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Герасименко. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что микроорганизмы могут вызывать заболевания ЖКТ и стать причиной отравления.

При нарушении условий хранения кисломолочные продукты становятся благоприятной средой для развития различных видов микробов, включая патогенные бактерии, такие как сальмонелла и стафилококк. Эти микроорганизмы могут вызывать серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, стать причиной отравления и даже поводом для госпитализации, — пояснила специалист.

По словам врача, патогенные микроорганизмы могут появиться, когда температура хранения выше семи градусов. В кислой среде, богатой питательными веществами, бактерии развиваются очень быстро. Так, нельзя оставлять их на прямом солнце или в жаркой комнате. При нарушении условий хранения употреблять молочку в пищу не следует, даже если она пролежала на жаре не более 15 минут. Кроме того, стоит обращать внимание на товарный вид продукта.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

При неправильном хранении сметаны, кефира или молока у человека может развиться стафилококковая интоксикация. Это инфекционное заболевание, которое сопровождается рвотой, тошнотой, слабостью, болями в животе и диареей. При наличии таких симптомов гастроэнтеролог советует сразу же обращаться в больницу.

Кроме того, у молочных продуктов при высокой температуре происходит потеря питательных веществ. В частности, снижается действие витамина С и витаминов группы В. Герасименко рекомендует хранить молочку в холодильнике при температуре от двух до шести градусов, а летом на природе использовать сумки с охлаждающим элементом.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что помидоры, морковь и зелень помогают человеку лучше переносить жару. По ее словам, овощи содержат большое количество каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета, повреждений кожи и полезны для органов зрения.