Россиян предупредили об опасности фольги Врач Чудаков: содержащийся в фольге алюминий может накапливаться в организме

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Содержащийся в фольге и некоторых зубных пастах алюминий может накапливаться в организме и негативно влиять на него, рассказал RT семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. По его словам, такой же эффект дает регулярное использование пластиковых контейнеров.

Соли тяжёлых металлов, алюминий и пластик могут попадать в организм и оказывать токсическое воздействие. Эффект от этих веществ будет не быстрым, они накапливаются постепенно на протяжении длительного времени. Однако в итоге могут повысить риск возникновения Альцгеймера, негативно сказаться на функциях репродуктивной, эндокринной и нервной систем, а также на работе сосудов, — сказал эксперт.

Он уточнил, что небезопасным пластиком является тот, который содержит бисфенол. Этот пластик способен отдавать в среду молекулы и проникать в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, контакт с кожей или продукты. Что касается алюминия, по словам врача, его соли содержатся в косметических средствах, как правило, в безопасной дозе. Однако, по мнению эксперта, злоупотреблять такими продуктами не стоит. Использование фольги он посоветовал также свести к минимуму, не употреблять ее для запекания и хранения продуктов.

Ранее стоматолог-терапевт Юлия Раевская рассказала, что антисептик триклозан, содержащийся во многих зубных пастах, опасен для полости рта. По ее словам, пользоваться такими пастами можно только по назначению врача и в течение короткого времени.

Как пояснила специалист, триклозан — это сильнодействующий антибактериальный и противогрибковый агент, который изначально применялся в США в качестве пестицида. Затем его начали добавлять в средства бытовой химии, а позже — и в состав средств личной гигиены, в том числе мыла, шампуней, гелей для душа, дезодорантов и зубных паст.