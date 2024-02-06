Стоматолог назвала опасный для здоровья компонент зубной пасты Стоматолог Раевская: зубные пасты с триклозаном опасны для полости рта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Антисептик триклозан, содержащийся во многих зубных пастах, опасен для полости рта, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Юлия Раевская. По ее словам, пользоваться такими пастами можно только по назначению врача и в течение короткого времени.

Как пояснила специалист, триклозан — это сильнодействующий антибактериальный и противогрибковый агент, который изначально применялся в США в качестве пестицида. Затем его начали добавлять в средства бытовой химии, а позже — и в состав средств личной гигиены, в том числе мыла, шампуней, гелей для душа, дезодорантов и зубных паст.

В составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта. <...> Пасты с антисептиками назначаются по показаниям врача-стоматолога, пользоваться ими можно только курсами, — предупредила эксперт.

Кроме того, как отметила врач, в составе зубной пасты могут быть вещества из группы парабенов (метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен), которые применяются в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. Однако парабены являются сильными аллергенами и могут вызвать контактный дерматит и хейлит.

Стоматолог также посоветовала с настороженностью отнестись к пастам, содержащим SLS (лаурил сульфат натрия). Это вещество создает густую пену, обладающую дезодорирующими и очищающими свойствами. Однако длительная чистка зубов пастой с SLS может привести к сухости и раздражению слизистой полости рта. Также этот компонент противопоказан пациентам с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, подчеркнула Раевская.

Ранее врач-стоматолог Сергей Скорубский рассказал, что зубную щетку желательно менять раз в три месяца. При этом, по словам специалиста, оптимальным инструментом для чистки зубов является щетка средней жесткости, среднего размера и с прямой щетиной.