Россиян предупредили о значительном понижении температуры

https://static.news.ru/photo/f0e71742-58d3-11eb-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, как долго в России продлятся сибирские морозы.

Сейчас, практически, в нашей стране нет места, где бы не было аномально холодно. Может, потеплело на юге Центральной Сибири, но это явление кратковременное, — отметил Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, последний раз сильные морозы наблюдались в России в 2018 году. При этом предстоящая ночь должна усилить похолодание. Столбики термометров опустятся до 27 градусов ниже нуля, а местами даже до минус 30.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» также рассказал о морозах крещенской ночи. По его словам, в праздничный день погода немного улучшится.

Ранее синоптики сообщили об аномальных холодах, которые придут на большую часть страны в ближайшие дни. Отклонение от нормы на территории европейской части страны составит 15 градусов. На азиатской части отклонение будет составлять 18 градусов. В ЦФО до 20 января будет на 6–12 градусов ниже нормы, минимальные температуры составят 20–30 градусов мороза. В Приволжском федеральном округе температура воздуха также составит 20–30 градусов ниже нуля, местами до минус 32, писал NEWS.ru.