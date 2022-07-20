Россиян предупредили о программе, похищающей данные с компьютеров В ESET рассказали о шпионской программе CloudMensis, похищающей файлы с компьютеров на базе Mac

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты компании — разработчика антивирусной программы ESET предупредили о распространении нового шпионского софта, который похищает данные пользователей компьютеров Apple. Речь идет о CloudMensis — программе, получающей доступ к правам администратора ПК, рассказали в Welivesecurity.

Как утверждают эксперты, впервые вредоносное ПО было обнаружено в апреле 2022 года. Антивирус ESET не смог справиться с его проникновением, поскольку в ходе атак использовалась некая брешь для выполнения кода. CloudMensis в частности похищал файлы с облачных хранилищ в интернете, таких как iCloud, Yandex Disk и Dropbox.

Функциональные возможности шпиона ясно дают понять, что задача злоумышленников — собрать побольше информации. Зловред крадет документы, фиксирует нажатия клавиш и снимает скриншоты, — подчеркнули в ESET.

Также отмечается, что программа представляет опасность для Mac-устройств, работающих на процессорах Intel и M1. Пользователям других операционных систем вредоносная утилита угроз не представляет.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что практически любую бытовую технику, которая есть в каждом современном доме, могут использовать для «подглядывания и подслушивания» за её хозяином. По его словам, для этих целей могут быть использованы пылесос, а также холодильник. Эксперт отметил, что практически все современные устройства связаны с интернетом.