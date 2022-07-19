Названа бытовая техника, которая наблюдает и подслушивает за хозяином Хакер из RaHDIt назвал бытовую технику, которая шпионит за хозяином

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Практически любую бытовую технику, которая есть в каждом современном доме, могут использовать для «подглядывания и подслушивания» за её хозяином, рассказал РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt. По его словам, для этих целей могут быть использованы пылесос, а также холодильник. Эксперт отметил, что практически все современные устройства связаны с интернетом.

Пылесос, холодильник, телевизор могут использовать для наблюдения и прослушивания. Сейчас большинство современных телевизоров напрямую связаны с интернетом. В них есть камеры и микрофоны. Сам по себе телевизор является своеобразным компьютером или мобильным устройством, — рассказал собеседник агентства.

При определённых манипуляциях киберпреступники могут получить доступ даже к микрофону устройства или его камере и удаленно просматривать и прослушивать всё, что происходит в помещении, объяснил хакер.

Американский миллионер Илон Маск считает, что современный мир лучше, чем его описывал в своих книгах британский писатель Джордж Оруэлл. При этом Маск подчеркнул, что слежки в реальности заметно больше, чем в литературных фантазиях новеллиста.