Маск сравнил современный мир с антиутопией Оруэлла Маск нашёл, что современный мир лучше антиутопии Оруэлла

Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск

По мнению американского миллионера Илона Маска, современный мир лучше, чем его описывал в своих книгах британский писатель Джордж Оруэлл. При этом Маск подчеркнул, что слежки в реальности заметно больше, чем в литературных фантазиях новеллиста. Своим мнением миллионер поделился на странице в Twitter.

Мир на самом деле гораздо лучше, чем представлял Оруэлл, но в нем также гораздо больше слежки, — написал Маск.

Так он ответил одному из подписчиков, который назвал Оруэлла оптимистом.

Джордж Оруэлл наиболее известен своими антиутопиями «Скотный двор» (1945) и «1984» (1949). Последний считается одним из образцов жанра. Написан в жанре альтернативной истории. Главный герой живёт в Лондоне, работает в Министерстве правды и является членом партии, однако не разделяет партийные лозунги и идеологию и в глубине души сильно сомневается в правильности происходящего. Чтобы выпустить пар и не совершить безрассудный поступок, ведёт дневник, в котором старается излагать все свои сомнения.

Роман стал классическим литературным образцом политической беллетристики и дал миру такие понятия, как «Большой Брат», «двоемыслие», «мыслепреступление», «новояз» и другие.