Россиян предупредили о последствиях регулярного употребления шампанского Нарколог Скрябин: регулярное употребление шампанского может навредить зубам

Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Регулярное употребление шампанского ставит под угрозу здоровье зубов и чревато повышением риска возникновения головной боли и мигрени. Об этом РИА Новости предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин. Он отметил, что игристое вино несет больший опьяняющий эффект, чем тихие вина, это происходит из-за углекислого газа в пузырьках, ускоряющего всасывание алкоголя в кишечник.

Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов, — сказал Скрябин.

Еще одна угроза от шампанского — высокий риск головной боли и даже мигрени. Также эксперт предупредил, что при расщеплении алкоголя организм тормозит метаболизм других питательных веществ, включая углеводы и жиры. В результате человек может получить проблемы с фигурой.

Скрябин напомнил, что безопасная доза алкоголя равна нулю и призвал граждан провести праздник трезвыми.

Ранее врач-эндокринолог Елена Островская предупредила, что любимые новогодние блюда россиян часто бывают чрезмерно тяжелы для организма. Чтобы не переесть за праздничным столом, нужно соблюдать ряд правил, в частности — не голодать в течение 31 декабря.

В свою очередь эндокринолог Юлия Барухина посоветовала во время застолья пить только один вид алкоголя, чтобы на утро после Нового года не стать жертвой похмелья. По ее словам, если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Кроме того, врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.