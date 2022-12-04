Россиян предупредили о подорожании железнодорожных билетов С 1 января в России подорожает на 8,1% проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 января 2023 года Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) повысит цены на проезд в вагонах купе, СВ и класса люкс, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз фирмы. При этом в ФПК отметили, что в 95% таких вагонов в настоящее время применяется система динамического ценообразования и стоимость билетов зависит от целого ряда факторов — сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса люкс поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года, — цитирует агентство релиз.

В компании уточнили, что продажи билетов на поезда отправлением с 1 января начнутся 5 декабря. Также отмечается, что у ФПК во всех сегментах перевозок есть спецпредложения и различные маркетинговые акции для обеспечения транспортной доступности населения.

1 декабря стало известно, что РЖД планирует потратить из собственных средств 6,4 млрд рублей на замену иностранных информационных систем. Сейчас системы компании работают на платформе z/Architecture, совместимой только с оборудованием от IBM, прекратившей поддержку российских клиентов из-за событий на Украине.