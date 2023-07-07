Россиян предупредили о подорожании запчастей Автоэксперт Хайцеэр предрек 10-процентное подорожание запчастей к концу лета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на автомобильные запчасти на российском рынке в ближайшие два месяца вырастут на 5-10% в зависимости от позиции, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. При этом он уточнил, что изменения цен не произойдет лишь в случае укрепления рубля.

На российском рынке порядка 90% автомобильных запчастей импортные, и их стоимость привязана к курсу валют. Из-за недавнего укрепления доллара и евро к рублю поставщикам приходится корректировать ценники в большую сторону. В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5-10%, — спрогнозировал ситуацию эксперт.

По его словам, у небольших фирм обычно нет запаса финансовой прочности, поэтому они отреагируют на изменения быстрее крупных. Эксперт рассказал, что серьезное ослабление рубля в начале июля уже привело к росту цен на некоторые комплектующие на 2-3%. Быстрее других дорожают расходные детали для техобслуживания, а также различные технические жидкости, в том числе импортные моторные масла. По мнению Хайцеэра, стоимость работ, скорее всего, останется в существующих рамках.

Ранее АвтоВАЗ пообещал сурово наказать дилеров Lada, которые завышают цены на автомобили. Тольяттинский завод объявил о начале расследования в отношении московских дилерских центров «АвтоГЕРМЕС», «ТОРГМАШ» и «ТЕХИНКОМ» после появления информация о необоснованном увеличении цен на модель Vesta NG.