АвтоВАЗ объявил войну дилерам, которые завышают цены на автомобили Lada АвтоВАЗ пообещал сурово наказать дилеров Lada, которые завышают цены на автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ заявил о своем решении принять строгие меры против дилеров Lada, которые искусственно завышают цены на автомобили, пишет издание «Мотор» со ссылкой на пресс-службу компании. Тольяттинский завод объявил о начале расследования в отношении трех дилерских центров в Москве — «АвтоГЕРМЕС», «ТОРГМАШ» и «ТЕХИНКОМ» — после того, как в СМИ появилась информация о необоснованном увеличении цен на модель Vesta NG.

С 10 июня компания приостановила поставки новых автомобилей Vesta этим дилерским центрам, и, в случае подтверждения информации о накрутке цен, планирует применить к ним финансовые санкции.

В качестве мер наказания АвтоВАЗ рассматривает сокращение квот на поставку новых автомобилей этим дилерам или полный разрыв дилерских соглашений. Кроме того, компания призывала своих клиентов принимать участие в борьбе с недобросовестными дилерами, сообщая о случаях завышения цен по телефонам горячей линии или отправляя сообщение вице-президенту АвтоВАЗ по продажам и маркетингу с помощью QR-кода.

Пресс-служба Lada также заверила, что если автомобиль имеется в наличии у дилера, вопрос о его продаже по рекомендуемой розничной цене будет решен в течение 24 часов после получения жалобы. Telegram-канал Автопоток подтвердил, что дилеры в Москве уже начали снижать цены. Как пример, было отмечено, что Lada Granta Active Drive стала доступна по цене, которая почти в полтора раза ниже предыдущей.

В мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил 72,2 тысячи проданных машин. Отмечается, что АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза.