Воры проникают в квартиры россиян с помощью коронавируса

https://static.news.ru/photo/80d5166e-a73c-11ea-9250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники используют пандемию коронавируса в качестве повода попасть в квартиры граждан с целью кражи. Они также играют на боязни человека заразиться и предлагают очистители воздуха и лекарства, якобы способные снизить риск.

В Роспотребнадзоре предупредили, что злоумышленники могут представляться медицинскими или социальными работниками, сотрудниками компании, проводящей санобработку помещений. Пользуясь уникальностью ситуации, они настаивают на проведении платных анализов, оформлении особых пропусков на передвижение, а также предлагают услуги по трудоустройству или оплате штрафов.

Специалисты ведомства рекомендуют пользоваться официальными источниками информации и сверяться с ними в подозрительных ситуациях, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появился чёрный рынок цифровых пропусков. В Роскомнадзоре отметили, что этот вид мошенничества опасен тем, что ставит под угрозу здоровье граждан.

В России, согласно последним данным, выявлено 449,8 тысячи случаев заражения. Выздоровели 212,6 тысячи человек, 5,5 тысячи умерли. В Москве 191 тысяча заболевших, 97,3 тысячи выздоровели, 2,8 тысячи скончались.