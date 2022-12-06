Россиян предупредили о новой схеме мошенничества для «самых искушенных» Юрист Соловьев: мошенники начали присылать заявления на кредит с поддельной подписью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую схему обмана россиян, связанную со «службой безопасности банка», придумали телефонные мошенники. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что новая уловка буквально «отключает» критическое мышление даже у самых искушенных и бдительных граждан.

По словам юриста, злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают об оформлении кредита на имя жертвы, после чего присылают ей изображение заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.

Такие «доказательства» в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на «безопасный» счет, — подчеркнул Соловьев.

Он также отметил, что банковские сотрудники и работники правоохранительных органов никогда не присылают подобных документов. По словам юриста, в настоящее время подобная схема мошенничества отмечается в центральных регионах России, Поволжье, ДФО и Сибири.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев заявил, что владельцы банковских карт допускают ошибки, которыми пользуются мошенники. В частности, по этой причине опасно оплачивать заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi.

В свою очередь доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что существует ряд случаев, когда карту лучше заблокировать. По ее словам, в первую очередь сделать это следует при утечке персональных данных. Финансист также считает, что блокировка карты поможет не стать жертвой мошенников при ее утере.