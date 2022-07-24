Россиян предупредили о наказании за чтение чужих сообщений Юрист Кудерко: за чтение чужих личных сообщений в переписке могут наложить штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тайна личиной переписки является непоколебимой гарантией каждого гражданина РФ. За его нарушение полагается штраф. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала юрист Елена Кудерко. По её словам, получение доступа к личным данным является преступлением, предусмотренным статьёй 138 Уголовного кодекса о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

При получении доступа к сообщениям — преступление будет считаться совершённым, — пояснила юрист.

За это могут назначить штраф в размере до 80 тысяч рублей или общественные работы.

При этом закон о тайне переписки распространяется в том числе на родственников. Исключение — доступ родителей к переписке своих детей.

Ранее Елена Кудерко рассказала, что во дворе многоквартирного дома существуют установленные правила поведения, которые нельзя нарушать и за отказ следования которым можно получить штраф. По её словам, оштрафовать на 50–100 рублей могут, например, за курение или распитие алкоголя в местах общественного пользования. Если действия будут совершаться на детской площадке, штраф увеличится в три раза.