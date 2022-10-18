Россиян предостерегли от советов блогеров по лечению выпадения волос Косметолог Соколова: популярные в Сети средства от выпадения волос могут привести к дерматиту

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Использование средств против выпадения волос, которые в Сети рекомендуют блогеры без квалификации, способно привести к контактному дерматиту, рассказала РИАМО врач-дерматовенеролог и косметолог Юлия Соколова. Эксперт также уточнила, что часто используемые для домашнего ухода средства с раздражающем действием могут применяться только с учётом индивидуальной чувствительности к подобным средствам. По ее словам, специалисты назначают специальные маски, лосьоны и шампуни только после выяснения причин выпадения волос.

Есть достаточно много средств домашнего ухода, основанных на раздражающем действии, — втирание крупной морской соли, перцовых настоек, никотиновой кислоты. Все это при несоблюдении экспозиции или без учета индивидуальной чувствительности может приводить к контактному дерматиту с его последствиями, — предупредила косметолог

Соколова уточнила, что для решения проблемы выпадения волос лучше прийти на прием к специализированному врачу, который проведёт нужные обследования. Эксперт рассказала, что при обращении к специалисту пациенту в условиях клиники с учетом индивидуальных особенностей и качества кожи назначат глубокий уход с физиовоздействием и лечебными составами в зависимости от проблемы и ее тяжести, а также инъекционные программы, если в них будет надобность.

Бренд-менеджер косметологической компании Ирина Черепанова ранее рассказала, что носить головной убор зимой необходимо, так как холод вредит здоровью волос. По ее словам, низкие температуры приводят к спазму кровеносных сосудов на голове, что приводит к выпадению волос. При этом сушка волос горячим воздухом приводит к дополнительному обезвоживанию волос зимой, уточнила специалист. Она порекомендовала дать волосам «остыть» после сушки феном и только затем выходить на холод.