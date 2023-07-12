Россиян обеспечат зарядками для электромобилей без их согласия «Известия»: УК обяжут ставить зарядки для электромобилей во дворах без согласия жильцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющие компании (УК) могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Министерства строительства, направленное предприятиям отрасли ЖКХ. Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

Как рассказала руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова, в настоящее время прорабатываются технические и юридические нормы для размещения зарядных станций. В частности, определяется, какое именно участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями и как будет оплачиваться электроэнергия.

По словам экспертов, в настоящее время в России наблюдается дефицит зарядных станций, в связи с чем владельцам электрокаров приходится прикладывать усилия по их поиску. По данным Минпромторга, до конца 2023 года в 32 регионах РФ планируется установить 659 быстрых ЭЗС в дополнение к уже имеющимся 4,4 тысячи. При этом представители отрасли оценивают потребность в 18 тысяч зарядок.

Ранее сообщалось, что в России ведется работа над созданием приложения, которое поможет водителям электромобилей находить станции для зарядки. Ожидается, что новый сервис будет доступен к концу 2023 года.

В свою очередь автоэксперт Максим Едрышов заявил, что электромобили могут оказаться экономически выгодными для тех, кому не приходится совершать поездки на дальние расстояния. Он пояснил, что бензин обойдется автовладельцу дороже, чем зарядка на станции.