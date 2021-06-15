Россия занялась разработкой сетей связи 6G

https://static.news.ru/photo/27d15616-cde4-11eb-adfb-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Россия прорабатывает варианты научной кооперации по разработке решений шестого поколения связи (6G). Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник сообщил, что в реестре радиоэлектронного оборудования присутствуют, в частности, базовые станции LTE. Это можно назвать одной из точек роста, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что российские учёные из «Сколтеха» разработали устройство, с помощью которого можно создавать компоненты для систем связи шестого поколения (6G). Оно открывает новые перспективы в разработке компонентов 6G-систем. Речь идёт о конвертерах сигналов из терагерцового в оптический диапазон.

Тогда в пресс-службе «Сколтеха» уточнили, что устройство может модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц. Сами исследования проходят в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколковского института.