«Сколтех» создал технологию для развития 6G

https://static.news.ru/photo/abe6f85c-f8fb-11ea-91bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: skoltech.ru

Российские учёные разработали устройство, с помощью которого можно создавать компоненты для систем связи шестого поколения (6G). Сделали это специалисты Сколковского института науки и технологий («Сколтех»).

Как отмечается в сообщении института, устройство открывает новые перспективы в разработке компонентов 6G-систем. Речь идёт о конвертерах сигналов из терагерцового в оптический диапазон. При этом в пресс-службе «Сколтеха» уточнили, что исследования проходят в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколковского института.

Разработанное российскими специалистами устройство может модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц.

Будущее сотовой связи заключается в полной интеграции транспортного оптоволоконного сегмента с компактными радиомодулями. Можно без преувеличения сказать, что подобные исследования абсолютно критичны для дальнейшей и полной локализации производства инфраструктурного и терминального оборудования 6G в России, — пояснил в сообщении руководитель ЦК НТИ БСИВ Дмитрий Лаконцев.

Частотный диапазон в дальнейшем планируется расширить до сотен ГГц. Кроме того, учёные собираются увеличить номенклатуру изготавливаемых элементов. Специалисты «Сколтеха» также рассматривают возможность расширить область применения устройства в производстве компонентов для оптоволоконного сегмента сетей 6G.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные заявили, что человечество выделяет больше парниковых газов, чем вулканы.