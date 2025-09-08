Ученые выявили «оптимальное число» органов чувств Сколтех: оптимальное число органов чувств для памяти составляет семь, а не пять

Ученые Сколтеха установили, что оптимальное число органов чувств для эффективного хранения информации составляет семь, а не пять, как традиционно считается, сообщает «Газета.Ru». Исследование основано на математической модели памяти, разработанной в рамках изучения энграмм — базовых единиц памяти.

Наш вывод не стоит воспринимать слишком буквально в применении к человеческим чувствам. Но для робототехники и искусственного интеллекта он может оказаться полезным, — пояснил профессор Центра искусственного интеллекта Сколтеха Николай Бриллиантов.

Исследование показало, что максимальная емкость памяти достигается именно при семи независимых каналах восприятия. Это открытие может революционизировать подходы к созданию систем искусственного интеллекта, способных воспроизводить память, аналогичную человеческой.

