https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пешеходная и автомобильная граница между Россией и Китаем будет закрыта с 31 января до 2 февраля из-за коронавируса. Об этом сообщили на брифинге по результатам заседания оперативного штаба при правительстве РФ.

Кроме того, российские власти приняли решение об ограничении железнодорожного сообщения: действующим остаётся только маршрут из Москвы в Пекин, передаёт Life Shot. Студентам из КНР, уехавшим на родину на каникулы, постараются продлить перерыв в обучении до 1 марта.

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в конце 2020 года. Число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек, погибли 132. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила лишь несколько случаев, в которых заподозрила передачу заболевания от человека к человеку.

Китайские учёные к концу января обнаружили антитело, способное эффективно бороться с вирусом 2019-nCoV — это образец, полученный во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.