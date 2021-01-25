Россия возобновит туристическое авиасообщение с Катаром

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Россия готовится к возобновлению авиасообщения с Катаром. Оно коснётся и туристической отрасли. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос о возобновлении поездок из России в Катар для туристов, он отметил, что оно действительно ожидается.

Это очень важное направление с Дохой, — подчеркнул замглавы МИД.

На данный момент Катар открыт для своих жителей и граждан Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта. Допускается въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей вида на жительство. Разрешается использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для перелёта на Мальдивы.

Авиасообщение с Катаром должно возобновиться в среду, 27 января. Также с этого дня вновь будут летать рейсы из РФ в Финляндию, Вьетнам и Индию, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, стоимость туристических услуг в России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса может вырасти минимум на 10–15% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что даже при среднеоптимистичном сценарии развития событий с пандемией COVID-19 общий рост стоимости туристических услуг в 2021 году составит 10%, а при пессимистичном — выше. Статистические выкладки туроператоров подтверждают этот прогноз.