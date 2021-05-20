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Россия возобновит регулярные полёты в Мексику

19:01, 20 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Azur Air с 29 мая возобновит прямые регулярные рейсы в Канкун (Мексика). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Вылеты на мексиканский курорт запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам, — цитирует агентство представителя авиакомпании Дарью Раздобудкину.

Она добавила, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса.

В настоящее время Россия восстановила регулярное авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом, Венесуэлой, Грецией, Германией. Сингапуром, Сербией, Эфиопией, Катаром, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Швейцарией, Шри-Ланкой, Узбекистаном, Финляндией, Японией, Мальдивами, Кубой и Сейшелами, Исландией, Португалией и Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что авиационное сообщение между Россией и Мексикой будет возобновлено с 25 мая.

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