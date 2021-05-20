Россия возобновит регулярные полёты в Мексику

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Испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях могут начаться в ближайшее время. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, два месяца Минздрав пытается решить, в рамках какого регулирования будут внедрять препарат, чтобы исследовать его на несовершеннолетних. Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот...