Россия возобновит регулярные полёты в Мексику

https://static.news.ru/photo/c2996038-b987-11eb-88b2-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпания Azur Air с 29 мая возобновит прямые регулярные рейсы в Канкун (Мексика). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Вылеты на мексиканский курорт запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам, — цитирует агентство представителя авиакомпании Дарью Раздобудкину.
Она добавила, что авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса.
В настоящее время Россия восстановила регулярное авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом, Венесуэлой, Грецией, Германией. Сингапуром, Сербией, Эфиопией, Катаром, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Швейцарией, Шри-Ланкой, Узбекистаном, Финляндией, Японией, Мальдивами, Кубой и Сейшелами, Исландией, Португалией и Саудовской Аравией.
Ранее сообщалось, что авиационное сообщение между Россией и Мексикой будет возобновлено с 25 мая.