Россия возобновила авиасообщение для вывоза россиян из других стран

https://static.news.ru/photo/ccf9020a-7828-11ea-b245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация возобновила с 6 апреля авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран.

Сегодня (6 апреля. — NEWS.ru) будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород, — говорится в сообщении Координационного совета правительства РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, назвали вице-премьера РФ Татьяну Голикову инициатором запрета на международные рейсы по вывозу российских граждан из-за границы. Отмечается, что на жёстких ограничительных мерах также настаивала главный государственный санитарный врач Анна Попова.

В итоге квоты прилётов россиян из других стран появились 31 марта — не более 200 человек в регионы и не более 500 в столицу. Источники подчеркнули, что в день согласовывалось по шесть-семь рейсов, соответственно, фактически в РФ возвращалось больше человек. 1 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным Голикова объяснила эти ограничения.

Она заявила, что они связаны с необходимостью снизить нагрузку на систему здравоохранения. По словам вице-премьера, квоты позволили бы чётко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.