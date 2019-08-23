https://static.news.ru/photo/bced0a6c-c556-11e9-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек.

Как сообщает газета « Известия », поставлен новый рекорд по численности долгожителей, достигших этого возраста. В начале года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины. При этом, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растёт уже восемь лет подряд. Демографы объясняют, что высокие и стабильные показатели свидетельствуют не только о том, что россияне стали жить дольше, но и об усовершенствовании статистического учёта.

Эксперты предупреждают, что увеличение численности пожилых граждан потребует от государства решения проблемы доступности социального и медицинского ухода для за ними.

Ранее американские учёные выяснили, что оптимистически настроенные люди живут дольше, чем пессимисты. Продлевать жизнь, по их утверждению, помогает дружелюбие, а также здоровые отношения с окружающими. Согласно рекомендациям врачей, дожить до ста лет поможет правильный рацион питания, умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, писал News.ru.