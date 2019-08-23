Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек.
Как сообщает газета «
По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины. При этом, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растёт уже восемь лет подряд. Демографы объясняют, что высокие и стабильные показатели свидетельствуют не только о том, что россияне стали жить дольше, но и об усовершенствовании статистического учёта.
Эксперты предупреждают, что увеличение численности пожилых граждан потребует от государства решения проблемы доступности социального и медицинского ухода для за ними.
Ранее американские учёные выяснили, что оптимистически настроенные люди живут дольше, чем пессимисты. Продлевать жизнь, по их утверждению, помогает дружелюбие, а также здоровые отношения с окружающими. Согласно рекомендациям врачей, дожить до ста лет поможет правильный рацион питания, умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, писал News.ru.