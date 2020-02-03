https://static.news.ru/photo/c702098e-4608-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Россия «до особого указания» приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года.

Об этом сообщают в РЖД.

Отменены поезда № 3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин и беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсировавшие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Под ограничение попали беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из столицы России 1 февраля. Они проследуют до Забайкальска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по Москве распространяется информация, что столичные школы закрываются на карантин. Некоторые учителя сообщают родителям и детям, что занятия якобы отменяются из-за коронавируса. Не помогли ни опровержения столичного департамента здравоохранения, ни разъяснения учёных, что новый недуг не так опасен, как его «малюют». NEWS.ru разобрался, что стоит за этими слухами.