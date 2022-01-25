Россия обновила антирекорд по числу заражений COVID – 67 809 случаев

В России за минувшие сутки выявлено 67 809 новый случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за всё время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 января и составил 65 109 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 11,2 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа скончался 681 человек. Общее число жертв коронавируса в России в настоящее время составляет 327 448.

За сутки из больниц по выздоровлению выписаны 26 404 человека. Всего за время пандемии с болезнью справились более 10 млн россиян.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 18 935 новых случаев заражения, 75 человек скончались. В Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые вместе со столицей входят в тройку лидеров по уровню заболеваемости, выявлено 9722 и 5769 случаев заражения соответственно, жертвами инфекции стали 58 и 40 человек.

Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова предупредила, что риск заражения штаммом «омикрон» возрастает при повреждении слизистой оболочки глаз. В частности, речь идёт о пациентах с синдромом сухого глаза, конъюнктивитом или кератитом. Медик отметила, что омикрон» более расположен к проникновению в организм через глаза, чем другие штаммы коронавируса.