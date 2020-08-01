https://static.news.ru/photo/ae434684-d3c9-11ea-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5462 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 1356 заражённых (24,8%) переносят недуг без клинических симптомов.

Всего в России зарегистрировали 845 443 заболевших в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 14 058 человек.



Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 058 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 13 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее было зафиксировано 14 смертей. Общее число смертей достигло 4474.