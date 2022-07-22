Российскую компанию заподозрили в неуплате налогов на миллиард рублей

Фото: shutterstock

Одного из крупнейших операторов клининговых услуг в России заподозрили в неуплате налогов на миллиард рублей, передает АБН. Оперативно-разыскные мероприятия в отношении неназванной компании прошли в Петербурге и Москве. Отмечается, что в нее входят более 170 организаций, а ее оборот за последние два года составил около 50 млрд рублей.

Журналисты предположили, что речь идет о Becar Asset Management. Там отчитались о плановой проверке и пообещали дать развернутый комментарий позже.

Becar Asset Management — международная группа компаний, на протяжении 30 лет работающая в России, США и Европе, а также в странах СНГ и Ближнего Востока. Она оказывает широкий перечень услуг во всех сегментах недвижимости, реализует девелоперские проекты в России и за границей.

Компания также популяризирует в России рынок коливингов и микроливингов. К 2023 году в отельном комплексе cOASIS Vertical в Санкт-Петербурге должен заработать крупнейший в мире коливинг YouCо на 2200 юнитов.

12 июля сообщалось, что Минфин РФ планирует выяснить, на что тратят деньги крупнейшие госкомпании. Ведомство проведет оценку необоснованных расходов компаний с государственным участием. К таким расходам могут относиться траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений и люксового автопарка.