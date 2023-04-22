Российского оружейника обвинили в госизмене Сотрудника оружейного завода в Москве арестовали по обвинению в госизмене

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в государственной измене заместителю начальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Об этом сообщает ТАСС. По данным правоохранителей, суд уже отправил обвиняемого в СИЗО. Предприятие, на котором работает Кича, занимается выпуском охотничьих и спортивных винтовок.

Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, — рассказал собеседник агентства.

Если вина арестованного будет доказана, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

17 апреля Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 25 годам колонии строгого режима, таким образом полностью удовлетворив просьбу гособвинения. Кара-Мурза был признан виновным в госизмене, распространении фейков о ВС России, а также в руководстве нежелательной организацией. Защитница публициста Мария Эйсмонт назвала приговор «высокой оценкой Владимира как политика», он сам не признал вину.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали поправки о пожизненном лишении свободы для признанных виновными в совершении государственной измены. В настоящее время наказание составляет 20 лет заключения со штрафом до 500 тысяч рублей. Поправки вносятся в статью 275 УК РФ «Государственная измена».