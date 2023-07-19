Российского блогера заподозрили в призывах к терроризму SHOT: полиция проверяет блогера Штефанова на терроризм из-за фильма об СВО

Фото: t.me/alexandrshtefanov

Полиция проводит проверку в отношении блогера Александра Штефанова на предмет наличия в его публикациях призывов к терроризму, сообщает Telegram-канал SHOT. Основанием для проверки стала жалоба одного из подписчиков, которого возмутил размещенный на YouTube-канале Штефанова фильм «Обыкновенная денацификация».

По мнению пользователя, в этом фильме блогер выражает поддержку Украине и дискредитирует российскую армию. Кроме того, подписчик усмотрел в ролике посягательство на территориальную целостность России. По его словам, Штефанов признает Донбасс и Крым украинскими территориями. В связи с этим пользователь призвал привлечь блогера к уголовной ответственности и ограничить доступ к его каналу.

По сведениям SHOT, помимо призывов к терроризму, контент Штефанова проверяют по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о использовании ВС РФ, а также о возбуждении ненависти или вражды.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить украинского блогера и музыканта Артура Бабича по статье о дискредитации Вооруженных сил России после его возвращения в РФ. По его мнению, молодого человека необходимо признать виновным и депортировать. В прошлом году Бабич совместно с блогером Даней Милохиным исполнил гимн Украины во время онлайн-трансляции.