Российским учителям объяснили, как не травмировать детей двойками Заслуженный учитель РФ Снегуров: двойки нельзя ставить за плохое поведение

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Школьникам нужно объяснять, что преподаватель ставит оценки за проделанную работу, а не оценивает личность самого ученика, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров. По его словам, нужно как можно реже прибегать к двойкам и ни в коем случае не ставить их за дисциплинарные нарушения. Но совсем не ставить двойки учителя не могут, иначе может нарушиться и без того шаткая система мотивации.

Надо говорить ребенку, что учитель разделяет саму личность человека и поставленную оценку, что это оценка не его личности, не всей работы, не его качеств. Это чисто технический балл, поставленный за ту или иную работу, — сказал Снегуров.

Учителя не должны ставить двойки лишь в качестве мести или за плохое поведение, подчеркнул он. При этом задачей педагога является предоставить школьнику возможность исправить оценку.

Педагог должен предложить решение: выполнить еще раз эту работу, другую работу, подготовить другое задание и исправить оценку, то есть не оставить следа будоражащего, вызывающего такую обиду. Или вообще отменить двойку, благо, что сейчас есть электронные журналы, аннулировать и расписаться, — отметил заслуженный учитель России.

Ранее на Урале школьник покончил с собой после двух двоек в день рождения матери. СМИ писали, что мальчик жил на две семьи. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».