Российские ученые не могут изучить новый штамм COVID-19 «пирола» Вирусолог Ларичев: России не передают образцы штамма «пирола» для изучения

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

У России нет образцов нового штамма коронавируса «пирола», поскольку другие страны не поделились ими, заявил в беседе с «Подъемом» вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. При этом он отметил, что в изучении нового штамма COVID-19 нет большой необходимости, поскольку сейчас россиянам стало труднее путешествовать в другие страны и риски заражения минимальны.

У нас пока этого штамма нет, поэтому и информации подробной нет. <...> Да, коллеги из других стран делились с нами штаммами. Во всяком случае, когда появился первый, «уханьский» штамм, потом «дельта», нам передавали их. Сейчас такой необходимости, очевидно, нет, но и не думаю, что в современных условиях нам его тут же передадут. Намного тяжелее стало путешествовать, переезжать, перевозить, рейсов нет, — сказал вирусолог.

По его словам, на ситуации отразилась в том числе российская военная операция на Украине. Специалист подчеркнул, что с Россией не отказываются сотрудничать, однако коммуникация с зарубежными коллегами затруднена.

Ларичев отметил, что у россиян выработался хороший иммунитет, а потому серьезного всплеска заболеваний от «пиролы» ждать не стоит.

Ранее Минздрав поручил регионам в случае необходимости вводить масочный режим для медперсонала. Также в поликлиниках необходимо выстроить маршрутизацию пациентов, сделать отдельные входы для больных с температурой. Вместе с тем нужно усилить участковую и инфекционную службы.

До этого в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.