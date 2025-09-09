Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:41

Российским туристам рассказали, когда стоит отказаться от поездки в Стамбул

Глава АТР Мкртчян: россиянам не стоит ехать в Стамбул при предупреждении МИД

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На фоне массовых протестов в Стамбуле туристам из России надо следить за рекомендациями МИД и Минэкономразвития РФ, заявил вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, которые передает телеканал 360.ru, если ситуация обострится, то лучше отказаться от своих планов на отдых в этом городе. При этом он подчеркнул, что любой туроператор обязан вернуть деньги в размере 100%.

Если любая из этих организаций будет не рекомендовать российским гражданам приезжать в Стамбул, естественно, любой турагент, любой туроператор обязан вернуть деньги в размере 100%, — заявил Мкртчян.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что пакетные туры в Турцию в сентябре 2025 года стали на 7,8% дешевле, чем в том же месяце 2024 года. Средняя цена путевки с перелетом составляет 198,5 тысячи рублей, тогда как годом ранее туристы платили 215,2 тысячи рублей. Туристы выбирают Анталью (78,6%), Аланью (21,8%), Кемер (20,6%) и Сиде (16,2%).

