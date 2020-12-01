Российским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

https://static.news.ru/photo/e6caed52-347e-11eb-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия торговли имеют вправо отказать в обслуживании на кассе покупателю без средств индивидуальной защиты в случае, если их обязательное ношение установлено региональными властями. Такое разъяснение Верховный суд РФ дал по обращению Смоленского центра права и социологии.

Истец поставил под вопрос методические рекомендации Минпромторга России, которые касались применения в субъектах страны практики обязательного использования средств индивидуальной защиты с соответствующими мерами воздействия на нарушителей режима, передаёт НСН.

В итоге ВС отклонил иск, постановив, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает исполнять выпущенные предписания. В инстанции подчеркнули, что целью таких рекомендаций является защита здоровья и жизни людей, потому нет оснований для признания их ничтожными.

Ранее стало известно, что торговые центры хотят обязать бесплатно выдавать маски и перчатки посетителям. Такая мера поможет избежать конфликтных ситуаций и улучшит эпидемиологическую обстановку в России. Об этом сказано в тексте обращения, которое в Роспотребнадзор направил депутат Государственной думы Иван Сухарев. Ношение масок и перчаток в общественных местах с 28 октября стало обязательной мерой по предотвращению коронавирусной инфекции в России. На практике жители страны продолжают всячески противиться этим предписаниям и нередко получают замечания и даже штрафы. В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране и поддержки граждан в период пандемии депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает обязать торговые центры бесплатно выдавать на входе всем посетителям маски и перчатки.

Парламентарий стал не единственным, кто озвучил предложение о помощи россиянам в средствах индивидуальной защиты от коронавируса. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попросил выделить средства на покупку масок социально незащищённым гражданам, в том числе инвалидам и пенсионерам. Это обращение было адресовано председателю правительства России Михаилу Мишустину. Как пояснил Миронов, множество россиян сейчас вынуждены выбирать между рекомендациями врачей по правильному и эффективному ношению масок и экономией денег и тратой их на другие нужды. По словам политика, такой подход негативно отражается на статистике заболеваемости COVID-19, писал NEWS.ru.