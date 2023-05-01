Российским космонавтам МКС не повезло на майских праздниках Роскосмос: космонавты на МКС получат меньше выходных дней на майские праздники

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) будут отдыхать меньше, чем остальные россияне, во время майских праздников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Их график будет следующим: 29–30 апреля — выходные, 1–5 мая — рабочие дни, 9 мая — выходной.

Сейчас на МКС работают трое российских космонавтов: Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио, а также Андрей Федяев, который прибыл 2 марта 2023 года на американском корабле Crew Dragon.

В начале мая российские космонавты проведут выход в открытый космос, в ходе которого планируется перенести шлюзовую камеру с модуля «Рассвет» на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» с помощью руки-манипулятора ERA. Выход изначально планировался на 26 апреля, но был перенесен для более детальной проработки задач. Возможная дата выхода — 3 мая, согласно информации на сайте НАСА.

Ранее Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, примет ли глава государства участие в акции «Бессмертный полк» в нынешнем году. По его словам, он не обладает такой информацией, хотя и уверен, что альтернативные форматы проведения акции в этом году будут широко востребованы среди россиян.