Российским десантникам создадут новый полигон в Крыму

Для учений десантников Минобороны России намерено оборудовать два новых полигона, один из которых разместят на территории Крыма. Как пояснили в военном ведомстве, в 2022 году страна продолжит наращивать свой боевой потенциал.

Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны «Синяя Осока» в Ивановской области и «Старокрымский» в Республике Крым, — сообщили в Минобороны.

Также отмечается, что в рамках повышения уровня тактической подготовки соединений и воинских частей в новом году войска ВДВ проведут мероприятия боевой подготовки, на которых отработают действия на всех стратегических направлениях.

Всего в 2022 году запланировано порядка 100 подобных мероприятий, в том числе проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ.

Ранее командующий ВДВ России Андрей Сердюков сообщал, что российские военные завершили формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка. Ещё в ноябре в Минобороны объявили, что к 1 декабря будет сформирован третий десантно-штурмовой полк в составе Новороссийского соединения ВДВ. Полк создали в рамках переформирования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.