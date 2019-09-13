https://static.news.ru/photo/25ecbd18-d606-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зарплаты бюджетников, не вошедших в майские указы, планируется повысить на 3,8%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По её словам, индексация произойдёт с октября 2020 года.

В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции, — цитирует её ТАСС .

Ранее News.ru питал, что майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.