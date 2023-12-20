Российский телеканал оштрафовали из-за ЛГБТ-пропаганды в клипе Баскова Канал «Точка ТВ» оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду в клипе Баскова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Таганский суд Москвы обязал телеканал «Точка ТВ» выплатить 1 млн рублей штрафа за показ клипа Николая Баскова, в котором содержится пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Согласно постановлению суда, с которым ознакомился ТАСС, на видео на песню «Странник» демонстрируются гомосексуальные отношения, при этом маркировка «18+» отсутствует.

Суд постановил ООО «Точка ТВ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, с применением СМИ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что клип должен быть недоступен к просмотру лицам младше 18 лет, а не 16, как было указано. В решении суда говорится, что в сюжете рассказывается история отношений лирического героя мужского пола и молодого человека такого же гендера, которая развивается на фоне «атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия в сексуальном контексте».

В суде определили, что взаимодействие персонажей носит признаки романтических отношений. В то же время коммуникация главного героя с женщиной лишь отстраненно созерцательна.

Ранее в Петербурге оштрафовали музыкальный телеканал «Аива» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво». Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины.