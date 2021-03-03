https://static.news.ru/photo/e4a33516-7c1d-11eb-9952-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российских фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков. Об этом говорится в протоколе селекторного совещания по вопросам охраны лесов от пожаров, состоявшегося под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Внести проект постановления правительства в части установления запрета на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, допустившим в предшествующем периоде возникновение пожаров в результате выжигания сухой травянистой растительности, — говорится в документе.

За тем, где будут появляться такие локальные пожары, будут следить как с земли, так и из космоса с помощью спутников. Росреестр же будет отслеживать, на чьей земле возникло возгорание.

Кроме того, Абрамченко поручила проверить всю технику для пожаротушения перед сезоном, когда некоторые недобросовестные люди начинают выжигать сухую растительность в попытке расчистить территорию для новых посадок. Кроме того, планируется докупить дополнительную технику туда, где отмечена её нехватка.

Для создаваемой лесопожарной северной группировки ФБУ «Авиалесоохрана» должны быть в кратчайшие сроки закуплены вертолёты, определены места их безвозмездного базирования, предоставлены условия для размещения личного состава нового подразделения.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство сельского хозяйства России расширит грантовую поддержку российских фермеров, соответствующее поручение было дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.