Российские заключённые изготавливают девять видов дезинфицирующих средств

https://static.news.ru/photo/6c3e30ec-742d-11ea-b4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В колониях России производят девять видов средств, которые используют для дезинфекции кожных покровов и помещений. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

На данный момент в учреждениях уголовно-исполнительной системы изготавливаются девять видов дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции помещений и кожных покровов: «Аминоцид», «Тримакс-Актив», «Анафидин-Компликт», «Анафидин-Экспроф», «ОДС-17», «Биолок», «Ультрадез-Форте», «Фортис Дез», «ДС Универсальное-6», — приводит ТАСС слова пресс-службы ФСИН.

Отмечается также, что на все эти средства получены необходимые сертификаты соответствия. Производства дезинфицирующих средств работают в пяти территориальных органах ФСИН: в Чувашии, Волгоградской, Нижегородской, Иркутской и Воронежской областях.

Как отметили в пресс-службе, они обеспечивают все внутрисистемные потребности и могут производить более чем четыре миллиона литров таких средств ежегодно. Также сообщается, что скоро производство дезинфицирующих препаратов начнётся в Астраханской и Белгородской областях.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.