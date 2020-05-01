Российские врачи помогли вылечить 62 пациентов с COVID-19 в Италии

https://static.news.ru/photo/65eedf04-8b6e-11ea-8791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российские медики при содействии итальянских врачей вылечили от коронавируса 62 пациентов полевого госпиталя в городе Бергамо. По данным Минобороны РФ, всего в медучреждение поступило 93 таких больных.

Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили 62 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметил старший группы медиков Минобороны России в Италии подполковник Александр Юманов, число выздоровевших пациентов является «очень хорошим показателем». В свою очередь доктор Орнелла Спанинелло отметила, что очень довольна той помощью, которую РФ оказывает Италии, передаёт РИА Новости.

Ранее мэр итальянского города Дальмине Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, которую они оказали стране в борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами и оборудованием для диагностики коронавируса.