Мэр итальянского города поблагодарил военных РФ за помощь

https://static.news.ru/photo/74b3a17e-7d85-11ea-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Мэр итальянского города Дольмино Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую Италии в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что приезд военных РФ очень значим.

Ситуация в городе сложилась достаточно серьёзная, есть больные, есть умершие и ваш приезд для нас очень значимый. Мы благодарны вам, мы вас очень ждали и спасибо за помощь итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией, — приводит Минобороны слова Франческо Бромани.

Градоначальник также вручил российским военным книгу об истории города Дольмино.

Всего специалистами из РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 52 населенных пунктах Ломбардии: обработано 56 зданий и сооружений и более 40 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием. Дезинфекция проводилась силами бригады врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее в Сети появились кадры, демонстрирующие работу российских военных медиков в итальянском Бергамо. Они прибыли в полевой госпиталь для помощи в лечении больных с COVID-19. В медучреждении всего 142 места. В госпитале в три смены дежурят восемь бригад врачей.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна. Он также призвал не политизировать этот вопрос, писал NEWS.ru.

По данным на 13 апреля в Италии коронавирусная инфекция выявлена у 156 363 человек. От болезни скончались 19 899 пациентов. На Апеннинском полуострове самая высокая смертность в мире от COVID-19.